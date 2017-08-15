С началом учебного года.

Всплеск заболеваемости педикулезом ожидают санитарные врачи России в сентябре-октябре 2017 года. Это обусловлено возвращением детей в школы и детские сады после летних каникул, передает "Уралинформбюро".

Подобная тенденция отслеживалась и в предыдущие годы. В 2016-м самые высокие показатели - от 20 до 22 тысяч случаев в месяц - были зафиксированы как раз в первой учебной четверти. Всего за минувший год вшей нашли у 213 тысяч жителей РФ, пишут "Известия" со ссылкой на НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора.

Только с января по июнь текущего года педикулез подхватили почти 90 тысяч россиян.