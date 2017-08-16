До 2019 года.

Полигонам твердых коммунальных отходов могут дать отсрочку по внесению платы за вред, наносимый окружающей среде при захоронении мусора.

Обязанность делать ежегодные взносы появилась у компаний 1 января 2016 года. Их расходы в связи с этим увеличились на 20%. Как пишет "Коммерсант", дополнительные траты должны были быть заложены в коммунальных тарифах, однако этого сделано не было. В результате у участников рынка нет средств на внесение платы.

Во избежание банкротств Минприроды РФ подготовило поправки, согласно которым сборы будут отложены. Так, взносы за 2016 год разрешат сделать в 2019 году, за 2017 год - в 2020 году, передает "Уралинформбюро".

Между тем, как сообщили "Уралинформбюро" в Департаменте Росприроднадзора по УрФО, сейчас компании исправно платят взносы за вред окружающей среде. Сумму собранных в 2017 году средств там озвучить отказались.

"За 2016 год в основном платили образователи (те, кто образует отходы - прим. ред), потому что порядок не был еще разработан. Сначала федеральная служба письмами предписывала платить образователям за все виды отходов, включая твердые коммунальные. Только в начале 2017 года было также направлено письмо, в котором говорилось, что за ТКО должны платить полигоны. Но так как год уже прошел, то полигоны, которые имеют статус операторов, будут платить 1 марта 2018 года", - прокомментировали в ведомстве.

Там добавили, что собранные средства поступают во все уровни бюджета: 5% - в федеральный, 40% - в областной, 55% - в местный.

По словам председателя комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егора Свалова, скорее всего, отсрочка по внесению платы связана с тем, что регоператоры появятся в субъектах Федерации не в 2016 году, как планировалось изначально, а в 2017 году.

"Вероятно, платить эти взносы будут они. Но пока это еще непонятно", - добавил Свалов.

Стоит напомнить, что сейчас по всей стране проходит мусорная реформа. Полномочия по обращению с отходами отобрали у муниципалитетов и передали их властям субъектов РФ. Те разработали схемы по обращению с отходами и до 2019 года должны объявить конкурсы по выбору регоператоров. В Свердловской области аукцион разместят до конца 2017 года. Ожидается, что оператор начнет рассылать квитанции за вывоз и утилизацию мусора летом 2018 года. В результате тарифы могут вырасти в несколько раз.

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