Теплыми полами и видеонаблюдением.

Новостройки Екатеринбурга оценили ведущие youtube-канала о рынке недвижимости "хочуквартиру". О лучших проектах был снят сюжет. Трехдневный визит состоялся в рамках аналитического тура по новостройкам России "НеМосква". Посетить уральскую столицу участникам интернет-проекта рекомендовал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

В частности, гости познакомились с крупнейшим в Европе проектом комплексного освоения территорий "Академический", который реализует АО "РСГ-Академическое" (входит в федеральную ГК "КОРТРОС").

Как рассказал ведущий проекта "хочуквартиру" Никита Журавлев, прежде всего их удивили примеры технического оснащения домов. "Несмотря на то, что это жилье комфорт-класса, здесь используются многие технологии, больше характерные для проектов более высокого ценового уровня – бизнес и "премиум", - заключил он.

Видеоблогеры отметили такие уникальные "фишки", как системы теплых полов, которые являются аналогом традиционной системе отопления, индивидуальные системы приточной вентиляции и прочее, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое".

Еще одним преимуществом проекта, по их мнению, является централизованная система видеонаблюдения. Видеокамеры установлены по периметру домов, охватывают внутридворовое пространство, входы в подъезды, холлы, лифты, выходы на кровлю. Все данные собираются в едином информационном центре и направляются в соответствующие службы при возникновении происшествий.

Гостей впечатлила и организация общественного пространства, отсутствие заборов и уровень развития социнфраструктуры – школы, детские сады, спортивные площадки.

В целом по итогам поездки участники аналитического проекта "НеМосква" отметили, что рынок новостроек Екатеринбурга является одним из лучших в России по качеству представленных проектов. Только в 2016 года в уральской столице было введено более 1 миллиона квадратных метров жилья при населении города в 1,3 миллиона человек. По мнению экспертов, у покупателей есть достаточно широкий выбор. Кроме типового и доступного жилья в панельных и монолитных домах, есть яркие инновационные проекты с уникальной внутренней средой.

Также видеоблогеры отметили грамотный подход крупных местных застройщиков к организации городской среды.

"Приятно смотреть на работу девелоперов, которые делают в своих проектах все для удобства людей, а не гонятся исключительно за быстрой прибылью, строя безликие бетонные коробки. Было бы хорошо, если бы некоторые "фишки" в строительстве и благоустройстве от местных застройщиков взяли на вооружение и многие столичные девелоперы", - подытожил Никита Журавлев.

Следует отметить, что "НеМосква" - это уникальный для рынка недвижимости аналитический проект. Его цели – показать рынок недвижимости за пределами Московской области, привлечь внимание покупателей к новостройкам, а также популяризировать внутренний туризм.

Обзорный тур организовали видеоблогер Никита Журавлев и партнеры. В течение месяца его участники посетят 11 городов России. Кроме Екатеринбурга, в их списке Нижний Новгород, Казань, Тюмень, Челябинск, Уфа, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Краснодар, Сочи.