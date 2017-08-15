Нарушения найдены.

Шадринская межрайонная прокуратура начала проверку новостройки, возведенной по федеральной программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства Курганской области, речь идет о доме по улице Луначарского, 6, который был сдан в эксплуатацию 11 августа.

При осмотре здания специалисты нашли протечки в местах сопряжения стен в четырех жилых помещениях, причины их появления будут устанавливаться.

Кроме того, в ходе проверки сотрудники ведомства дадут оценку действиям всех уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

Стоит отметить, что в Курганской области в рамках президентской программы в 2016-2017 годах планировалось расселить 107 аварийных домов, 69 из которых – в Кургане, 38 – в Шадринске. В них проживает 2 329 человек, из них в новостройки переехало лишь 719 человек.

Финансирование проекта превысило 1 миллиард рублей, при этом в Кургане не сданы два дома по улице Калинина. Если регион провалит федеральный проект, ему придется вернуть деньги Москве. Накануне глава Зауралья Алексей Кокорин назвал мэров и сити-менеджеров ответственными за вероятный срыв федеральной программы.

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