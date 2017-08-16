Народ и бизнес против.

В Югре продажу алкоголя могут вынести за пределы населенных пунктов. С такой инициативой выступил региональный департамент экономического развития. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Торгово-промышленной палаты Югры, к ним поступило письмо из окружного правительства с просьбой высказаться по данному вопросу.

"Предложения, которые предлагается рассмотреть, достаточно спорные. Они не только могут привести к расцветанию теневого рынка алкоголя, но и существенно осложняют жизнь цивилизованному бизнесу. Предприниматели понесут большие затраты, если точки продаж вынесут за пределы городов и сел – это и строительство новых торговых объектов, и подведение к ним инженерных сетей. Если проект будет принят, то многие предприятия малого бизнеса могут закончить свое существование. А это влечет и потерю налогов для бюджета, и рабочих мест для людей", - заявил президент Торгово-промышленной палаты Игорь Чертов.

По его словам, для того, чтобы сделать рынок цивилизованным, нужно обратить внимание на другие меры: ужесточить наказание за нелегальную торговлю, усовершенствовать ЕГАИС, снять избыточные ограничения на продажу алкоголя.