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В Челябинске сотня людей слегла с энтеровирусом 15 августа в 11:57

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У 44 - менингит.

В Челябинске зарегистрировано 95 случаев заражения энтеровирусом. У 44 больных обнаружен менингит, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В 77 случаях заразились дети. Из-за вспышки заболевания в 35 детских садах уже объявили карантин. Заражаются воспитанники ДОУ во всех районах города.

Как отмечает санврачи, эпидемические подъемы заболеваемости регистрируются каждые 4-5 лет, последний был в 2013 году. Тогда вспышку спровоцировал новый энтеровирус ECHO30. У больных в 2017 году обнаружен аналогичный штамм.

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