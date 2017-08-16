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В Швеции Дух Лося попал в объектив15 августа в 12:09

Переплывая реку.

Жителю шведской провинции Вермланд посчастливилось снять на видео редкого белого лося. На кадрах величавое животное неторопливо пересекает реку, передает "Уралинформбюро".

Необычная окраска рогов и шерсти вкупе с карими глазами объясняется генетической мутацией. Если бы сохатый был альбиносом, его глаза имели бы характерный красный оттенок.

Белые лоси или, как их называют местные жители, Духи Лосей встречаются крайне редко. На сегодня популяция лосей в Швеции достигает 300-400 тысяч особей, и только около 100 из них белоснежные.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
первый раз такого оленя вижу, даже на картинке не видела, спасибо за инфу 15 августа в 12:24

Красавец

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