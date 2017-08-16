Горожане наблюдают из тазиков.

Отсутствие горячей воды в домах екатеринбуржцев стало поводом для пикировки снабжающих организаций. Екатеринбургская теплосетевая компания поспешила заявить, что Среднеуральская ГРЭС не выдерживает заданной нагрузки.

"В течение 14-15 августа СУГРЭС систематически не выдерживает параметры, заданные диспетчером АО "ЕТК", по расходу теплоносителя и его температуре. Из-за дефицита воды и снижения параметров введено частичное ограничение потребителей в центре города, Верх-Исетском районе, невозможно обеспечить ГВС жителям верхних этажей и в других районах", - говорится в официальном сообщении теплосетевой компании.

Накануне на ГРЭС произошло незапланированное кратковременное отключение бойлера, повлекшее снижение температуры горячей воды. "Это отключение не является аварией, произведен переход на резервное оборудование. Среднеуральская ГРЭС работает в штатном режиме, в полном объеме обеспечивая параметры, заданные диспетчерским графиком теплоснабжающей компании: температура теплоносителя составляет 75,7 градусов, давление – 7,34 ата, объем – 2496 т/час", - заявили "Уралинформбюро" на станции.

Пресс-служба ПАО "Энел Россия" (куда входит Среднеуральская ГРЭС – прим. ред.) подчеркивает, что увеличение поставок горячей воды до 4500 тонн в час планировалось на 16 августа, однако ЕТК прислала заявку на 2 раньше. В настоящее время электростанция разворачивает дополнительное оборудование для увеличения производительности водоподготовки и тепловой мощности. Выход на заданные параметры намечен на 22 часа 15 августа.