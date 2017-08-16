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Перевозчикам Екатеринбурга заплатят за футбольных "зайцев"15 августа в 13:25

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Из областной казны.

Мэрия Екатеринбурга пообещала компенсировать расходы перевозчикам, которые в период проведения ЧМ-2018 будут бесплатно возить по городу зрителей, волонтеров и лиц, включенных в списки FIFA. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Александр Якоб.

Бесплатным в дни игр будет проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и метро. "Зайцы" при посадке должны будут предъявить карту болельщика и входной билет на стадион.

Согласно постановлению, у перевозчиков, претендующих на получение субсидии, должна отсутствовать задолженность по налогам и штрафам, а транспорт должен быть оснащен системами ГЛОНАСС, автоматизированными терминалами учета и оплаты поездок и информационными табличками на борту с символикой ЧМ-2018.

Выплаты перевозчикам будут происходить за счет средств областного бюджета, переданных Екатеринбургу в форме межбюджетных трансфертов. Точная сумма компенсации транспортникам пока не уточняется, передает "Уралинформбюро".

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