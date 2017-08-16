Для реконструкции.

Мэрия Екатеринбурга собирается сделать из Зеленой рощи "европейский" парк. Аукцион на проведение проектно-изыскательских работ на объекте размещен на портале госуслуг.

Заказчик оценил работы в 1,7 миллиона рублей. Победителю предстоит в срок до 20 апреля 2018 года определить геологическое строение грунтов парка, химический состав подземных вод, после чего разработать как минимум два варианта благоустройства этой территории.

Любимая горожанами Зеленая роща должна превратиться в современную спортивно-прогулочную зону. Приблизительная стоимость работ по капитальному благоустройству парка составит 10 миллионов рублей. В частности, обустроить газоны и цветники, установить скамейки и арт-объекты, проложить дополнительные пешеходные дорожки и асфальтобетонные велодорожки, которые в перспективе будут соединены с городским веломаршрутом.

На втором этапе реконструкции предполагается модернизировать существующие спортплощадки и обустроить зоны для активного отдыха, в том числе и для инвалидов. Планируется санитарная обрезка старых и высадка молодых деревьев с восстановлением напочвенного травяного покрова. Кроме того, на территории рощи появится культурно-историческая символика, выражающая "дух места".

Следует добавить, что в мае 2017 года депутатская комиссия Екатеринбурсгкой гордумы обследовала Зеленую рощу и приняла решение, что парк необходимо расширить, обустроить и защитить от недобросовестных застройщиков. В июне на одной из аллей открылась спортивная площадка для занятий воркаутом. Инвестором строительства площадки выступила Русская медная компания.

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