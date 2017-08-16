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Курганская "управляшка" развела во дворах крыс и мышей15 августа в 15:52

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Жильцы запасаются средствами от грызунов.

Курганские дворы утонули в мусоре. Как рассказали "Уралинформбюро" местные жители, отходы не вывозят в течение двух недель.

По словам горожан, во дворах стоит жуткая вонь, появились крысы и мыши. "У некоторых по квартирам ходят. Мы "вонючку" от них купили, надеемся, обойдут нас стороной", - поделилась Екатерина Семилетова.

Она добавила, что коммунальщики объясняют мусорные горы отсутствием средств на вывоз отходов.

В УК "Новая волна Курган" "Уралинформбюро" не удалось оперативно получить комментарий.

Если в ближайшее время ситуация не изменится, собственники жилья намерены обращаться в городскую прокуратуру.

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