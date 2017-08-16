В ноябре.

Законопроект о распространении реновации жилья на регионы РФ могут внести Госдуму в ноябре 2017 года. Об этом рассказала председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, пишет "Российская газета".

Она подчеркнула, что спешить с внесением документа в Думу не стоит, потому что ещё не все регионы готовы к реализации этой программы. Для начала нужно посмотреть, как она будет реализована в Москве, передает "Уралинформбюро".

Галина Хованская отметила принципиальное отличие регионального варианта: в проекте будет прописан не только снос жилья, но и реконструкция и модернизация, потому что "к каждому дому надо подходить со своей меркой".

Ранее депутат рассказывала о том, что поступило несколько обращений от регионов: о готовности вступить в программу реновации сообщили Крым и Санкт-Петербург.

Депутат Заксобрания Свердловской области Евгений Заблицев считает, что Средний Урал тоже можно назвать готовым к проведению реновации. Однако главное условие для ее проведения - учет пожеланий жителей региона.

"На Среднем Урале есть старые дома, возраст которых превысил полвека. При разработке проекта реновации надо обязательно советоваться с жителями каждой постройки, чтобы избежать негативного опыта Москвы. Когда сначала программу по сносу хрущевок приняли, а затем рассказали о ней людям. Так делать нельзя, нужно любые реформы проводить с учетом мнения населения. Тем более, что программа реновации в Свердловской области затронет интересы десятков тысяч ее жителей", - заявил "Уралинформбюро" парламентарий.

Стоит отметить, что федеральный закон о реновации жилищного фонда Москвы был принят Госдумой в третьем чтении 14 июня, а 1 июля его подписал президент РФ Владимир Путин.