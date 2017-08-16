Свердловскому заповеднику добавили земель15 августа в 17:04
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Для туристических маршрутов.
Власти Свердловской области решили увеличить площадь природного парка "Река Чусовая" на 7,4 тысячи гектаров. Об этом говорится в постановлении областного Правительства № 584-ПП от 10 августа 2017 года, сообщает "Уралинформбюро".
Согласно изменениям, внесённым в постановление 2004 года "Об организации особо охраняемой природной территории областного значения "Природный парк "Река Чусовая", теперь в территорию заповедника вошли также земли МО "Город Нижний Тагил" и Горноуральского ГО. При этом из территории парка изъяты земли поселка Староуткинского, села Чусового и деревень Курья и Мартьяново.
Зато увеличена площадь интенсивной рекреации, расположенной на территории "Реки Чусовой" и предназначенной для отдыха и осмотра достопримечательностей туристами. Если раньше она составляла 7 участков площадью 1025 гектаров, то теперь они объединены в 3 участка общей площадью 26,1 тысяч гектаров (30% всей территории парка). Изменились и задачи парка: в них добавлен пункт "создание зон особой охраны видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Свердловской области".
Природный парк "Река Чусовая" учрежден в 2004 году. Его протяженность с севера на юг составляет 148 километров, а площадь — 84,5 тысяч гектаров. На территории расположено 57 природных и археологических памятников. Самыми известными считаются стоянки первобытных людей "Дождевой камень" и "Дыроватый камень", скальные массивы с местами гнездования сокола-сапсана и "Демидовский тракт", по которому в XVIII веке перевозили продукцию Нижнетагильского завода до пристани на реке Чусовой.
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