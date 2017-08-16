К 2019 году.

Свалки в Челябинске и Магнитогорске будут закрыты и рекультивированы к 2019 году. На это уйдет порядка 1,8 миллиарда рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора региона.

Ранее областное управление Росприроднадзора направляло иск в отношении МУП "Горэкоцентр", эксплуатирующего полигон в Челябинске, с требованием о прекращении работы свалки. Одно из основных нарушений – это отсутствие у работников МУПа профессиональной подготовки по работе с отходами 1-4 класса опасности, что, в свою очередь, не обеспечивает надлежащего обращения с отходами в соответствии с требованиями законодательства. В результате на объекте регулярно происходят возгорания.

Свалка в Металлургическом районе Челябинска появилась в 1949 году. На данный момент ее площадь составляет 80 гектаров, за период эксплуатации полигона туда вывезли 11 миллионов тонн отходов. В 1992 году полигон полностью исчерпал свои ресурсы.

Стоит отметить, что сейчас на Южном Урале, в соответствии с требованиями федерального законодательства, активно занимаются выбором регоператоров по обращению с отходами. В Магнитогорском кластере к функциям уже приступило ООО "Центр коммунального сервиса". Компания начнет выставлять жителям квитанции осенью. В дальнейшем перед регоператорами ставят задачу по минимуму захоранивать мусор на свалках и по максимуму перерабатывать его.

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