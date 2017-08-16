Бездействием чиновников займется Генпрокуратура15 августа в 18:37
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По поручению Путина.
Президент России Владимир Путин поручит Генпрокуратуре РФ проверить жалобы обманутых дольщиков на бездействие региональных властей. Об этом сообщает портал kremlin.ru.
Болевая тема прозвучала на встрече главы государства с руководителем думской фракции "Единой России" Владимиром Васильевым. По словам парламентария, депутаты Госдумы, начиная с июля 2017 года, провели несколько встреч с обманутыми дольщиками из 20 регионов России. Для решения проблемы при федеральном парламенте создана рабочая группа.
"Председатель Думы направил письмо в регионы, у нас уже в ряде регионов проведены аналогичные слушания и созданы такие же рабочие группы. То есть мы выстраиваем сверху донизу вертикаль парламентского контроля, вовлекаем туда исполнительную власть. Идет скрупулезная работа в открытом режиме. Дольщики сами участвуют в контроле". — заверил президента глава думских единороссов.
В ходе беседы Васильев попросил Путина получить прокуратуре проверить качество работы с обманутыми дольщиками в регионах. "Потому что много обращений, и у нас на встречах с дольщиками, которые говорят: "Почему не приняли вовремя меры? Почему не наложили обеспечивающий арест, вывезли куда-то, вывели?" Глава государства пообещал дать соответствующее поручение.
Следует добавить, что обманутые дольщики Свердловской области тоже недовольны тем, как региональные власти решают их проблемы. Как сообщало ранее "Уралинформбюро", в конце июля они вышли на митинг, призывая завершить достройку всех проблемных объектов до начала предвыборного марафона 2018 года.
В первой декаде августа министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков сообщил журналистам, что его ведомство составило дорожные карты по каждому проблемному объекту долевого строительства и передало их на изучение в федеральное Министерство строительства и ЖКХ. Кроме того, на прошлой неделе врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подписал пакет документов о создании межведомственной координационной комиссии по вопросам помощи обманутым дольщикам.
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