×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Бездействием чиновников займется Генпрокуратура15 августа в 18:37

  • Текст

По поручению Путина.

Президент России Владимир Путин поручит Генпрокуратуре РФ проверить жалобы обманутых дольщиков на бездействие региональных властей. Об этом сообщает портал kremlin.ru.

Болевая тема прозвучала на встрече главы государства с руководителем думской фракции "Единой России" Владимиром Васильевым. По словам парламентария, депутаты Госдумы, начиная с июля 2017 года, провели несколько встреч с обманутыми дольщиками из 20 регионов России. Для решения проблемы при федеральном парламенте создана рабочая группа.

"Председатель Думы направил письмо в регионы, у нас уже в ряде регионов проведены аналогичные слушания и созданы такие же рабочие группы. То есть мы выстраиваем сверху донизу вертикаль парламентского контроля, вовлекаем туда исполнительную власть. Идет скрупулезная работа в открытом режиме. Дольщики сами участвуют в контроле". — заверил президента глава думских единороссов.

В ходе беседы Васильев попросил Путина получить прокуратуре проверить качество работы с обманутыми дольщиками в регионах. "Потому что много обращений, и у нас на встречах с дольщиками, которые говорят: "Почему не приняли вовремя меры? Почему не наложили обеспечивающий арест, вывезли куда-то, вывели?" Глава государства пообещал дать соответствующее поручение.

Следует добавить, что обманутые дольщики Свердловской области тоже недовольны тем, как региональные власти решают их проблемы. Как сообщало ранее "Уралинформбюро", в конце июля они вышли на митинг, призывая завершить достройку всех проблемных объектов до начала предвыборного марафона 2018 года.

В первой декаде августа министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил Волков сообщил журналистам, что его ведомство составило дорожные карты по каждому проблемному объекту долевого строительства и передало их на изучение в федеральное Министерство строительства и ЖКХ. Кроме того, на прошлой неделе врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев подписал пакет документов о создании межведомственной координационной комиссии по вопросам помощи обманутым дольщикам.

Ранее по теме

Спасать свердловских дольщиков доверили Тунгусову

Свердловские дольщики предъявили властям ультиматум

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×