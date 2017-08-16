×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Нижнем Тагиле запузырился питьевой пруд15 августа в 18:31

  • Текст

Покрывшись зеленой жижей.

Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле покрылся зеленой жижей. По словам тагильчан, вода очень плохо пахнет и пузырится. Фотографиями с места поделилась местная жительница Светлана.

"А не диверсия ли это? Сначала убить пруд, потом умрет сам поселок Черноисточинск", - вопрошает она.

Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель движения "Экоправо" Андрей Волегов, цветение пруда – явление прогнозируемое.

"Август – это время цветения сине-зеленых водорослей. Бурное цветение спровоцировала установившаяся теплая погода. Поскольку пруд за год так и не почистили, водоросли продолжают размножаться", - уточнил собеседник агентства.

Стоит напомнить, что аналогичная картина наблюдалась в Нижнем Тагиле летом 2016 года. Мертвая рыба и опасные зеленые водоросли (они же цианобактерии) покрыли питьевой пруд.

Тогда же власти объявили о разработке концессионного соглашения об объектах водоснабжения и водоотведения Нижнего Тагила. В концессию должен войти план мероприятий по модернизации Черноисточинского гидроузла. По словам Волегова, есть несколько концессионеров, готовых заключить договор. Эксперты оценивают стоимость работ в 10 миллиардов рублей.

Фото: svetlanaroma / форум Е1.RU

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×