В Нижнем Тагиле запузырился питьевой пруд15 августа в 18:31
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Покрывшись зеленой жижей.
Черноисточинский пруд в Нижнем Тагиле покрылся зеленой жижей. По словам тагильчан, вода очень плохо пахнет и пузырится. Фотографиями с места поделилась местная жительница Светлана.
"А не диверсия ли это? Сначала убить пруд, потом умрет сам поселок Черноисточинск", - вопрошает она.
Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель движения "Экоправо" Андрей Волегов, цветение пруда – явление прогнозируемое.
"Август – это время цветения сине-зеленых водорослей. Бурное цветение спровоцировала установившаяся теплая погода. Поскольку пруд за год так и не почистили, водоросли продолжают размножаться", - уточнил собеседник агентства.
Стоит напомнить, что аналогичная картина наблюдалась в Нижнем Тагиле летом 2016 года. Мертвая рыба и опасные зеленые водоросли (они же цианобактерии) покрыли питьевой пруд.
Тогда же власти объявили о разработке концессионного соглашения об объектах водоснабжения и водоотведения Нижнего Тагила. В концессию должен войти план мероприятий по модернизации Черноисточинского гидроузла. По словам Волегова, есть несколько концессионеров, готовых заключить договор. Эксперты оценивают стоимость работ в 10 миллиардов рублей.
Фото: svetlanaroma / форум Е1.RU
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