За антисанитарию.

В пермской деревне Кондратово на 60 дней приостановлена работа православного детского сада "Николка". Там нашли нарушения санитарных норм, пишут местные СМИ.

Помещение дошкольного учреждения не имело санитарного заключения, в штате детского сада не было медицинского работника, а сотрудники не проходили медосмотр. Кроме того, не проводилась дезинфекция оборудования.

Первый в Пермском районе православный детский сад"Николку" открыла РПЦ осенью 2016 году, сообщает "Уралинформбюро".