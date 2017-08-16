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Выданная пермякам земля на свалке заинтересовала СКР15 августа в 19:50

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Следователи проведут проверку.

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от пермских коллег провести проверку из-за выданных многодетным семьям земельных участков на свалке. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Проверка будет находиться на контроле в главке СКР.

Стоит напомнить, 88 пермских многодетных семей по программе помощи получили земельные участки на свалке. На месте, где должны были возводиться дома, оказались котлованы, горы строительных и бытовых отходов. При этом там полностью отсутствует инфраструктура.

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