В рамках летней ремонтной кампании.



В Екатеринбурге продолжается техническое перевооружение объектов газового хозяйства. 15-16 августа в рамках летней ремонтной кампании АО "Екатеринбурггаз" проводятся работы на газопроводе высокого давления II категории диаметром 700 миллиметров. Идет ликвидация устаревшего газового колодца и установка современной запорной арматуры (шаровый кран в подземном исполнении) по улицам Автомагистральная – Бебеля.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз", запорная арматура нового поколения значительно повысит безопасность при транспортировке газа потребителям, обеспечит надежность работы системы газоснабжения. Новый установленный кран подземного исполнения отличается высоким качеством, повышенной герметичностью и износостойкостью.





Монтаж крана осуществил подрядчик – АО "Газмонтаж" (входит в холдинг "ГАЗЭКС"), врезку смонтированного крана выполнили сотрудники АО "Екатеринбурггаз".

На время работ останавливалось газоснабжение 4 юрлиц – ООО "Квартал-СК", ИП Коркунова Н.В., ООО "Уникум-Авто" и ЗАО Межотраслевой концерн "Уралметпром" (ВИЗ). Благодаря тому, что все было выполнено в максимально сжатые сроки, возобновить подачу газа предприятиям удалось гораздо раньше запланированного графиком времени.