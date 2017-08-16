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"Екатеринбурггаз" повышает надежность газоснабжения уральской столицыСегодня в 09:07

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В рамках летней ремонтной кампании.

В Екатеринбурге продолжается техническое перевооружение объектов газового хозяйства. 15-16 августа в рамках летней ремонтной кампании АО "Екатеринбурггаз" проводятся работы на газопроводе высокого давления II категории диаметром 700 миллиметров. Идет ликвидация устаревшего газового колодца и установка современной запорной арматуры (шаровый кран в подземном исполнении) по улицам Автомагистральная – Бебеля.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз", запорная арматура нового поколения значительно повысит безопасность при транспортировке газа потребителям, обеспечит надежность работы системы газоснабжения. Новый установленный кран подземного исполнения отличается высоким качеством, повышенной герметичностью и износостойкостью.



Монтаж крана осуществил подрядчик – АО "Газмонтаж" (входит в холдинг "ГАЗЭКС"), врезку смонтированного крана выполнили сотрудники АО "Екатеринбурггаз".

На время работ останавливалось газоснабжение 4 юрлиц – ООО "Квартал-СК", ИП Коркунова Н.В., ООО "Уникум-Авто" и ЗАО Межотраслевой концерн "Уралметпром" (ВИЗ). Благодаря тому, что все было выполнено в максимально сжатые сроки, возобновить подачу газа предприятиям удалось гораздо раньше запланированного графиком времени.

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