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Получатели грантов Президента РФ попали "под колпак"Сегодня в 11:51

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Включая фермера Мельниченко.

16 августа 2017 года стартует второй конкурс для некоммерческих организаций (НКО) по предоставлению грантов президента РФ. Общий объем - более 4,5 миллиарда рублей, заявки будут приниматься до 29 сентября, передает "Уралинформбюро".

По словам генерального директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, получатели грантов будут подписывать соглашение о частичном отказе от банковской тайны, что позволит в режиме реального времени контролировать расходование выделенных средств. "Грант президента РФ - это высокая ответственность, и если что-то с ним не так, будет вмешиваться вся государственная машина", - подчеркнул он. Сомнительные банковские операции могут привести к блокированию счета и отзыва гранта.

В рамках первого конкурса среди российских НКО было распределено 2,25 миллиарда рублей. Из них почти 48 миллионов рублей выделено 28 некоммерческим организациям Среднего Урала.

Самый большой "кусок президентского пирога" – без малого 6 миллионов рублей - получил НКО "Фонд развития культуры и кинематографии "Страна" на проведение Всемирного фестиваля кино. Ревизорам предстоит непростой подсчет трат. Согласно заявке организаторов, участниками мероприятия за 3 месяца станут более 400 тысяч человек в 20 странах мира.

Второй по величине грант среди свердловчан получил спортивный отдел Екатеринбургской епархии. На 3 миллиона рублей спортклуб "Русский силомер" займется пропагандой подтягивания на турнике. Обладателем 1,7 миллиона рублей стал проект по борьбе с пьянством и наркоманией уральского фермера Василия Мельниченко. Он намерен отрезвлять пьяниц и обучать их профессиям, востребованным на местном рынке труда.

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