Увидят ее избранные.

Финал 7 сезона "Игры престолов" покажут в кинотеатрах Екатеринбурга и еще 6 городов России. Поклонники сериала увидят его одними из первых в стране – вечером 28 августа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе сети кинотеатров "КАРО".

Приглашение на просмотр получат подписчики сервиса "Амедиатека", имеющего официальную лицензию на показ сериала.

Стоит напомнить, седьмой сезона телесериала "Игра престолов" стартовал летом 2017 года на американском телеканале HBO. Эпопея снимается по мотивам серии книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина.

Заявленный хронометраж финала сезона – 90 минут, это будет самая длинная серия в истории сериала. Седьмой сезон "Игры престолов" – предпоследний в эпопее. Дата выхода восьмого пока неизвестна.