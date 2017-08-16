В Екатеринбург привезут "Игру престолов" Сегодня в 11:13
- Текст
Увидят ее избранные.
Финал 7 сезона "Игры престолов" покажут в кинотеатрах Екатеринбурга и еще 6 городов России. Поклонники сериала увидят его одними из первых в стране – вечером 28 августа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе сети кинотеатров "КАРО".
Приглашение на просмотр получат подписчики сервиса "Амедиатека", имеющего официальную лицензию на показ сериала.
Стоит напомнить, седьмой сезона телесериала "Игра престолов" стартовал летом 2017 года на американском телеканале HBO. Эпопея снимается по мотивам серии книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина.
Заявленный хронометраж финала сезона – 90 минут, это будет самая длинная серия в истории сериала. Седьмой сезон "Игры престолов" – предпоследний в эпопее. Дата выхода восьмого пока неизвестна.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:03
Четверо пострадавших в ЧП на Ван-Егане находятся в тяжелом состоянии
Еще у восьми состояние средней тяжести.Сегодня в 13:39
На тюменской трассе 16-летний водитель ВАЗа попал в ДТП
Пострадал его отец.Сегодня в 13:17
Свердловчанин зарезал мать и ее сожителя
И рассказал соседям.Сегодня в 13:13
Гостей ЧМ-2018 ждет екатеринбургская "инфекционка"
Если они заболеют.Сегодня в 13:10
В Перми жители новостроек больше месяца сидят без горячей воды
Спросить не с кого.Сегодня в 13:08
Почетных граждан Екатеринбурга соберут в зоопарке
На экскурсию.Сегодня в 12:26
Россию ждет новый дефицит лекарств от ВИЧ
Весной 2018 года.Сегодня в 12:18
В екатеринбургском ТРЦ "Радуга-парк" поймали наркоторговку
Ей грозит 20 лет.Сегодня в 12:05
Решетников определился с главой Минприроды
Им станет геолог.Сегодня в 12:04
Екатеринбургский памятник "дополнят" парковкой
Для отряда "Каравелла".Сегодня в 12:00
Екатеринбуржцам вернули горячую воду
Спустя 4 дня.Сегодня в 11:56
Армия российских трезвенников выросла в 1,5 раза
За восемь лет.Сегодня в 11:52
Челябинец зарезал постояльца гостиницы
И поджег ее.Сегодня в 11:51
Получатели грантов Президента РФ попали "под колпак"
Включая фермера Мельниченко.Сегодня в 11:43
Тюменское ОПС вывело в Китай почти 600 миллионов рублей
За полгода.
Главные новости
- Сегодня в 13:08Почетных граждан Екатеринбурга соберут в зоопарке
- Сегодня в 11:31Четыре российских банках из ТОП-15 попали в зону риска
- Сегодня в 10:35Екатеринбургские пайщики сидят в Кольцово без еды 7 дней
- Сегодня в 10:22Свердловским губернатором может стать сын швеи и сантехника
- Сегодня в 08:33В деле "Бухты Квинс" множатся обвиняемые
Аналитика
Ответьте, Якоб: чья это реклама?
Расследование "Уралинформбюро".
Остались в пролете
Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.
Краснотурьинск встал в очередь за комфортом
Врачей тоже не хватает.