От "Калашникова".

Вскоре сотрудники дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции начнут разъезжать на электроциклах "Иж". Их производство начал концерн "Калашников", передает "Уралинформбюро".

Максимальная мощность электроциклов составляет 15 киловатт. Одной зарядки аккумуляторов хватает на 150 километров пробега. Более подробно технические характеристики не раскрываются.

Первыми с новыми средствами передвижения ознакомились столичные полицейские. Теперь ГУ МВД России по Москве планирует организовать полноценные тестовые испытания отечественных электромотоциклов, гласит запись на странице концерна в Facebook.

Официальная презентация электрических "Ижей" состоится на форуме "Армия-2017", который пройдет в подмосковной Кубинке с 22 по 27 августа.