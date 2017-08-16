Дорожникам на заметку.

В Перми в микрорайоне Закамск придумали креативный способ борьбы с ямами в асфальте. Так, одну из дыр в тротуаре местные жители заделали срубом дерева. Снимки опубликовали пользователи соцсетей, передает "Уралинформбюро".

"Уверен, простоит дольше асфальта", - прокомментировали жители Закамска. "Зато экологически чистый материал", - пишут другие.

Стоит отметить, что уральцы не первый раз необычным способом обращают внимание дорожников на выбоины. Так, в прошлом году в Нижнем Тагиле горожане пометили ямы крестами и венками, а челябинец высадил в колдобину картофель.

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