Особенно трехкомнатным квартирам.

Жители Екатеринбурга при покупке жилья чаще всего рассматривают варианты в Академическом. При этом популярностью пользуются как квартиры в новостройках (255 просмотров в месяц в среднем), так и "вторичка" (233 просмотра).

Абсолютными лидерами по городу стали трехкомнатные квартиры в Академическом - каждым объявлением об их продаже интересуются до 300 человек, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе портала N1.RU.

В числе других екатеринбургских микрорайонов, где выставленные на продажу квартиры вызывают высокий интерес у потенциальных покупателей, - Автовокзал, Ботаника, Заречный и Юго-Западный (до 200 просмотров объявлений в месяц).

В ходе опроса 2 800 риелторов выяснилось, что чаще всего их клиенты спрашивают о недвижимости в районе Автовокзала, Академическом и на ВИЗе.