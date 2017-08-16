×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские моногорода получат 19 "неотложек"Сегодня в 11:37

  • Текст

До конца 2017 года.

Моногорода Среднего Урала области должны получить 19 машин скорой помощи до конца года. В 4 поликлиниках сделают ремонт зоны регистрации и ожидания. Об этом заявил первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, в рамках проекта "Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами" совместно с УГМА будет создана площадка для непрерывного дополнительного профессионального образования врачей, продолжится работв по укомплектованию врачами участковых служб.

Проект "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" предполагает улучшение материально-технического состояния и уважительное отношение к пациентам. В Екатеринбурге и "пилотных" городах области уже реализуется проект "Бережливая поликлиника". В его рамках модернизируют работу регистратур и внедряют систему навигации внутри поликлиник.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×