До конца 2017 года.

Моногорода Среднего Урала области должны получить 19 машин скорой помощи до конца года. В 4 поликлиниках сделают ремонт зоны регистрации и ожидания. Об этом заявил первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, в рамках проекта "Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами" совместно с УГМА будет создана площадка для непрерывного дополнительного профессионального образования врачей, продолжится работв по укомплектованию врачами участковых служб.

Проект "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" предполагает улучшение материально-технического состояния и уважительное отношение к пациентам. В Екатеринбурге и "пилотных" городах области уже реализуется проект "Бережливая поликлиника". В его рамках модернизируют работу регистратур и внедряют систему навигации внутри поликлиник.