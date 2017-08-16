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Екатеринбуржцам вернули горячую водуСегодня в 12:00

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Спустя 4 дня.

В дома жителей Екатеринбурга вернулась горячая вода. Среднеуральская ГРЭС (компания "Энел Россия") вышла на заданную графиком нагрузку, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

Ограничения ГВС в столице Урала была введены 12 августа в связи с ремонтом оборудования Ново-Свердловской ТЭЦ. "Сейчас станция несет нагрузку 4 000 тонн/час. Сняты ограничения потребителей в микрорайонах Комсомольский, Синие Камни, Пионерский, Парковый. Выровнены режимы подачи ГВС в центре города и Верх-Исетском районе", - уточнили в ЕТК.

Стоит отметить, что "пропажа" горячей воды в Екатеринбурге стала поводом для пикировки энергетиков. ЕТК заявила, что СУГРЭС не выдерживает заданной нагрузки. В ПАО "Энел Россия" парировали, что увеличение нагрузки планировалось на 16 августа, однако ЕТК прислала заявку на рост на два дня раньше.

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