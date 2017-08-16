Спросить не с кого.

Пермяки, проживающие в новостройках ЖК "Самоцветы" по улице Веры Засулич, с 12 июля 2017 года сидят без горячей воды.

Как сообщили "Уралинформбюро" в УК "СК-Альянс", изначально ГВС в семи домах отключали из-за подготовки сетей к зиме. 24 июля работы были завершены, а воду так и не дали.

"ЦТП, от которого запитаны дома, принадлежит на праве собственности Микрюкову Александру Геннадьевичу, но сдано в аренду ООО "Домен". Оно в свою очередь передало часть оборудования для приготовления горячей воды в субаренду ООО "Квартал", - пояснили в управляющей компании.

Кому предъявлять претензии по поводу перебоев с горячей водой - жильцы не понимают. Ни в ООО "Домен", ни в ООО "Квартал" оперативно получить комментарии "Уралинформбюро" не удалось.

В УК "Классик Сервис" рассказали, что обе фирмы (ООО "Домен" и ООО "Квартал") принадлежат Александру Микрюкову. Он отказывается поставлять ГВС, ссылаясь на то, что управляющие компании якобы не хотят заключать с ним договоры. Между тем, представители компании "Классик Сервис" заявили, что хотели бы подписать документы и оплатить услуги.

"У него нет тарифа. Мы ему предлагаем оплатить по тарифам "Т Плюс", но его это не устраивает, поскольку для него это будут убытки. Сейчас он покупает холодную воду у "НОВОГОР-Прикамья", горячую - у "Т Плюс". Потом нагревает холодную воду горячей и поставляет ГВС в дома. То есть если мы будем платить по тарифам "Т Плюс", то ему это будет убыток", - прокомментировали в компании "Классик Сервис".

Коммунальщики направили две жалобы по факту отсутствия ГВС: в прокуратуру Индустриального района Перми и в райадминистрацию.