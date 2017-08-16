Весной 2018 года.

ВИЧ-инфицированным россиянам есть новый повод для волнения. В начале следующего года им угрожает дефицит лекарств. В лучшем случае Минздрав РФ объявит аукционы по их закупке в январе (если федеральный бюджет будет принят в ноябре 2017-го), еще два месяца уйдет на заключение контрактов, потребуется время и на сами поставки. В большинстве регионов страны к этому времени запасы лекарств закончатся, пишет "Коммерсант" со ссылкой на активистов "Коалиции по готовности к лечению".

Предотвратить весенние перебои могли бы региональные закупки. Но решение о них могут принимать только местные власти.

Многие регионы страны весной 2017 года столкнулись с дефицитом препаратов для ВИЧ-инфицированных как раз из-за задержки с их поставкой. Стоит отметить, что прерывание терапии опасно не только для здоровья носителя вируса. Человек с диагнозом, не принимающий лекарства, может заразить других.

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