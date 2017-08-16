×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россию ждет новый дефицит лекарств от ВИЧСегодня в 12:26

  • Текст

Весной 2018 года.

ВИЧ-инфицированным россиянам есть новый повод для волнения. В начале следующего года им угрожает дефицит лекарств. В лучшем случае Минздрав РФ объявит аукционы по их закупке в январе (если федеральный бюджет будет принят в ноябре 2017-го), еще два месяца уйдет на заключение контрактов, потребуется время и на сами поставки. В большинстве регионов страны к этому времени запасы лекарств закончатся, пишет "Коммерсант" со ссылкой на активистов "Коалиции по готовности к лечению".

Предотвратить весенние перебои могли бы региональные закупки. Но решение о них могут принимать только местные власти.

Многие регионы страны весной 2017 года столкнулись с дефицитом препаратов для ВИЧ-инфицированных как раз из-за задержки с их поставкой. Стоит отметить, что прерывание терапии опасно не только для здоровья носителя вируса. Человек с диагнозом, не принимающий лекарства, может заразить других.

Ранее по теме:
Дефицит для иммунодефицитных

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×