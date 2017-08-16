На экскурсию.

Накануне Дня города почетных граждан Екатеринбурга традиционно соберут на торжественный прием. С учетом Года экологии мэрия решила перед фуршетом сводить их в зоопарк, который в перспективе должен переехать из центра мегаполиса в район аэропорта Кольцово.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации, 17 августа статусным гостям покажут белых медведей, амурских тигров, ленивцев и трубкозубов, а также хищников.