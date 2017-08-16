Если они заболеют.

Гостей и участников чемпионата мира по футболу-2018 в случае необходимости сможет принять инфекционное отделение ГКБ №40, которое введут в строй после капремонта 17 августа. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

По словам сотрудников пресс-службы, инфекционная служба ГКБ 40 является крупнейшим инфекционным госпиталем России. Он располагает 7 клиническими отделениями на 270 коек. В 2013 году "сороковая" вошла в число учреждений, ответственных за оказание медицинской помощи участникам и гостям мундиаля.

В ходе ремонта были модернизированы приемный покой и реанимационное отделение, обновлены системы отопления, водоснабжения и канализации. Модернизация коснулась также слаботочных сетей электроснабжения, питающих оборудования для подачи медицинских газов.

Общая стоимость работ составила 72 миллиона рублей: 42 миллиона из бюджета Екатеринбурга и ещё 30 миллионов из средств ТФОМС. Деньги фонда обязательного медицинского страхования пошли на закупку нового медицинского оборудования.