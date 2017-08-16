×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Гостей ЧМ-2018 ждет екатеринбургская "инфекционка"Сегодня в 13:13

  • Текст

Если они заболеют.

Гостей и участников чемпионата мира по футболу-2018 в случае необходимости сможет принять инфекционное отделение ГКБ №40, которое введут в строй после капремонта 17 августа. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

По словам сотрудников пресс-службы, инфекционная служба ГКБ 40 является крупнейшим инфекционным госпиталем России. Он располагает 7 клиническими отделениями на 270 коек. В 2013 году "сороковая" вошла в число учреждений, ответственных за оказание медицинской помощи участникам и гостям мундиаля.

В ходе ремонта были модернизированы приемный покой и реанимационное отделение, обновлены системы отопления, водоснабжения и канализации. Модернизация коснулась также слаботочных сетей электроснабжения, питающих оборудования для подачи медицинских газов.

Общая стоимость работ составила 72 миллиона рублей: 42 миллиона из бюджета Екатеринбурга и ещё 30 миллионов из средств ТФОМС. Деньги фонда обязательного медицинского страхования пошли на закупку нового медицинского оборудования.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»

Главные новости

Аналитика

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Ответьте, Якоб: чья это реклама?

Расследование "Уралинформбюро".

Остались в пролете

Остались в пролете

Росавиация возвращает пилотов с небес на землю.

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Краснотурьинск встал в очередь за комфортом

Врачей тоже не хватает.

Интервью

Инфографика

"Made in Сhina" на уральской таможне

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×