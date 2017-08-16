Штраф составил 60 000 рублей.

Авиакомпанию AZUR air оштрафовали на 60 000 рублей из-за задержек трех рейсов из Екатеринбурга.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, в мае - июле при задержке рейсов до Пхукета, Нянчанга и Энфиды не всех пассажиров перевозчика разместили в гостинице и накормили. Хотя, например, во Вьетнам борт отправился на 44 часа позднее запланированного.

Свердловская транспортная прокурора возбудила административные дела. После их рассмотрения областное управление Роспотребнадзора оштрафовало авиакомпанию. Перевозчик безуспешно пытался оспорить решение ведомства в Арбитражном суде.

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