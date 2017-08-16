Ради продвижения по карьерной лестнице.

Каждый второй работник 20-30 лет готов подвинуть коллег ради собственной карьеры. К такому выводу пришли эксперты проекта "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций". Соответствующее исследование они провели для Аналитического центра "АльфаСтрахование", анонимно опросив сотрудников 95 российских и международных компаний с оборотом от 100 миллионов рублей в год.

Специалисты отмечают, что 20-30 летние являются представителями поколения Y или "миллениалов". Это люди, встретившие новое тысячелетие в юном возрасте и глубоко вовлеченных в цифровые технологии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Группы "АльфаСтрахование", персонал постарше, в возрасте 31-40 лет, готов пойти по головам в 43% случаев. На этот шаг их толкнет только перспектива значительного улучшения качества жизни. С интересами коллег не считаются 38% сотрудников от 41 года до 50 лет. Среди работников от 51 года этот показатель составляет 32%.

Согласно исследованию LinkedIn, 68% людей поколения 20-30-летних готовы "пожертвовать" коллегой-другом ради повышения. Эксперты отмечают, что 43% подобных сотрудников много работают, берут неполные отпуска и неохотно "догуливают" оставшиеся выходные дни. По мнению аналитиков, в будущем борьба за комфортные рабочие места, позволяющие трудиться удаленно, будет только прогрессировать.

Директор департамента маркетинга "Медицина" Группы "АльфаСтрахование" Егор Сафрыгин поясняет, что готовность молодых работников "подсидеть" коллег объясняется не только особенностями поколения, но и их юным возрастом.

"Большинство представителей поколения Y либо находятся в начале карьерного пути, либо в процессе его активного построения, этому периоду свойственны амбиции и максимальная самоотдача. Возрастные сотрудники занимают более высокие должности и ценят не только положение в компании, но и собственный комфорт, они не всегда готовы жертвовать репутацией ради продвижения в карьере и расширения поля ответственности", - заключает он.

Проект "HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций" создан в партнерстве с бизнес-журналом Harvard Business Review Россия, Ассоциацией менеджеров России и порталом HeadHunter. Он ориентирован на HR-директоров, специалистов в области управления персоналом, собственников и генеральных директоров компании. Главная задача проекта - поиск и аккумуляция всех необходимых инструментов, компетенций и практик для успешной работы с персоналом в условиях турбулентного рынка.