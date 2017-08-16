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Samsung скрестил смартфон с алкотестеромСегодня в 16:32

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Чтобы отрезвить владельцев.

Южнокорейская корпорация Samsung запатентовала новую технологию для своего флагмана 2018 года. Galaxy Note 9 будет оснащен несъемным алкотестером, передает "Уралинформбюро" .

Согласно поданной в патентное ведомство США документации, встроенный в смартфон стилус с углом поворота до 90 градусов способен выступать в качестве микрофона (для наилучшего качества связи). Также в него помещен датчик дыхания, который может анализировать содержание алкоголя в организме.

"Изюминка" данной технологии в том, что Samsung Galaxy Note 9 будет сообщать абоненту на другом конце "провода" степень опьянения своего владельца. Кроме того, подобная функция телефона будет полезна водителям, которые сомневаются можно ли в их состоянии садиться за руль.

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