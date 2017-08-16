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Первоуральские школьники устроили битву за газСегодня в 16:53

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Вместе со специалистами "ГАЗЭКСа".

Сотрудники АО "ГАЗЭКС" провели образовательный квест "Битва за газ" в физкультурно-оздоровительном комплексе "Гагаринский" под Первоуральском. Обучающая программа была разработана специально для детских загородных лагерей.

На вводном уроке детей познакомили с правилами безопасного пользования газом в быту, полученные знания она закрепили во время прохождения квеста.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "ГАЗЭКС", действия разворачивались на 4 локациях. В каждом задании внимание акцентировалось на том или ином правиле газовой безопасности. Дети соревновались в эстафете с мячами, изображали телефон аварийной службы 104, эвакуировали капитанов команд, якобы отравившихся угарным газом.

В финале школьники собрали картину с изображением правил газовой безопасности из пазлов. За проявленную сообразительность и мужество все участники получили подарки – спиннеры.

"Это был самый лучший день, который я провела здесь! Мне все понравилось и на носилках нести капитанов, и прыгать с мячом, и пазл собирать. И телефон аварийной службы я запомнила "104", - делится впечатлениями восьмилетняя Катя.

Следует отметить, что образовательный проект "ГАЗЭКСа" получил самостоятельную жизнь. В ряде лагерей разработки газовиков взяли на вооружение и готовы самостоятельно проводить аналогичные квесты для воспитанников.

"В легкой игровой форме, на свежем воздухе детям преподносятся правила газовой безопасности. Такой ненавязчивый формат обучения оказался самым удачным. Только в этом году в квестах приняло участие около 500 детей", - поясняет специалист по связям с общественностью и СМИ холдинга "ГАЗЭКС" Анна Хорькова.

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