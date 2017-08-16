Но пока что устно.

Пайщики скандального кооператива "Бухта Квинс" не оставляют надежды получить обещанное жилье с помощью митингов. 16 августа они в очередной раз вышли с плакатами на площадь Труда в Екатеринбурге.

На сей раз в акции приняли участие 40 человек, представлявших интересы пайщиков 1-й и 2-й очереди строящегося поселка.

По словам председателя ПЖСК "Бухта Квинс" Зили Булатовой, на сегодняшний день вместо 8 многоквартирных домов на территории поселка стоят всего один многоквартирник и три таунхауса. Разрешение на строительство второй очереди до сих пор не получено, а по первой очереди завершена лишь внешняя отделка.

"Лестницы стоят, но "обглоданные", перил нет. Сделали электроразводку по 1 и 2 этажу, заштукатурили на 3 этаже. Но ни вода, ни электричество, ни канализация к дому не подведены до сих пор. Устно нам говорят, что дом сдадут в конце 2017 года", — сообщила Булатова корреспонденту "Уралинформбюро".

Зиля Булатова уверена, что суд будет на её стороне.

Следует сказать, что сама Булатова в данный момент выступает ответчиком в судебном деле. Её обвиняют в вымогательстве с пайщиков крупных денежных сумм. Однако она категорически отрицает это.

15-16 августа второй отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области предъявил окончательное обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору) официальному руководителю проекта Ларисе Ассоновой и Михаилу Шилиманову. Как ожидается, аналогичное будет предъявлено и Новикову.

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