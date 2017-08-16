Обещают - хватит всем.

Жителям Челябинской области больше не придется жаловаться на отсутствие вакцины против полиомиелита. До конца августа 2017 года Минздрав России закупит свыше 1 миллиона доз поликомпонентного препарата. К 15 октября 60% этого объема будет направлены в регионы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Около месяца назад жители Челябинской области и Алтайского края пожаловались на отсутствие в поликлиниках и аптеках инактивированной вакцины против полиомиелита (ИПВ).

Тогда в Минздраве сослались на "общемировые трудности", в результате которых объемы поставок моновакцины в Россию снизились в 13,6 раза - с 2,3 миллиона до 169 тысяч доз.

В связи с этим в срочном порядке была ускорена организация импортозамещения ИПВ, а правительство РФ дополнительно выделило из резервного фонда почти 1,2 миллиарда рублей на закупку препарата в рамках национального календаря прививок.

Стоит отметить, что в регионах не хватает не только ИПВ. На Среднем Урале в начале лета в дефиците была детская вакцина против клещевого энцефалита.

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