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Трассу Екатеринбург - Тюмень сделают четырехполоснойСегодня в 19:18

  • Текст

Через 5 лет.

Трассу Екатеринбург - Тюмень расширят с двух до четырех полос. Об этом заявил глава Уралуправтодора Алексей Борисов.

По его словам, программа работ уже сформирована. Она также подразумевает разделение встречных потоков на всем протяжении проезжей части.

Реконструкцию полотна проведут к 2022 году, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уралуправтодора.

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