И права.

В паспорта граждан РФ и водительские удостоверения могут зашить микросхемы с биометрическими данными и подписью владельца. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора "Госзнака" Аркадия Ткачука, сейчас этот вопрос прорабатывается.

Биометрические документы могут быть использованы для удаленной идентификации, передает "Уралинформбюро".

По словам Трачука, работа по их созданию ведётся с 2015 года.