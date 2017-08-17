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Екатеринбургские автобусники сорвали конкурсы мэрииСегодня в 08:25

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На семи маршрутах.

В Екатеринбурге перевозчики бойкотировали аукционы мэрии по выбору подрядчиков для обслуживания автобусных маршрутов, передает "Уралинформбюро". Согласно информации с сайта госзакупок, на маршруты №014, 083, 033, 4, 73, 08 и 082 не заявился ни один участник. В итоге торги признали несостоявшимися.

Ранее автобусники предупреждали чиновников, что не будут участвовать в аукционах, ссылаясь на абсурдность прописанных в конкурсной документации требований.

В частности, перевозчиков не устраивало увеличение количества транспорта на маршрутах. Они заявляли, что им придется ездить себе в убыток. Также, согласно новым условиям, все машины должны быть большой или средней вместимости, а их возраст должен быть не более 7 лет. Сейчас в распоряжении частников нет такого транспорта. Самое абсурдное, что к ЧМ-2018 машины необходимо перекрасить в зеленый цвет.

В мэрии предполагали, что конкурсы могут сорваться. Там заявляли, что разрешат коммерсантам обслуживать маршруты до тех пор, пока не определятся с новыми подрядчиками.

Перевозчики написали жалобу в Свердловское Управление ФАС и будут добиваться приведения конкурсной документации в соответствие с федеральным законодательством.

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