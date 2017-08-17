Пока вслепую.

Роспотребнадзор готов направить своих экспертов в Турцию, чтобы на месте определить ситуацию с распространением вируса Коксаки. "Роспотребнадзор работает с турецкой стороной по координации действий, направленных на стабилизацию ситуации, по дипломатическим каналам запрошена возможность визита с экспертной оценкой, турецкой стороной подтверждено безусловное согласие и готовность принять российских специалистов", - сообщили "Уралинформбюро" в ведомстве.

Пока что о распространении энтеровирусной инфекции на Анталийском побережье российские официальные лица могут судить лишь по обращениям туристов на "горячую линию". Судя по обнародованным данным, на заболевание пожаловались более 500 туристов.

Между тем, как сообщают эксперты "Уралинформбюро", данный вирус типичен для Турции в жаркое лето. И причину надо искать не в бассейнах с хлорированной водой, а в море, куда отправляются канализационные стоки.

В нынешнем году после пропуска лета 2016-го количество россиян, вылетевших в эту страну, бьет все рекорды. Соответственно, увеличилось и число потенциально подверженных заболеванию. Следует отметить, что данный вирус нынче зафиксирован не только в Турции, но и на Кипре, но там количество заболевших не исчисляется сотнями.

Запросы "Уралинформбюро" в несколько турфирм, действующих в Екатеринбурге, показали, что количество уральцев, аннулировавших поездку в Турцию, критически мало. Всех их предупредили о ситуации с вирусом, но она их не испугала.