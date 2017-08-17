Куйвашев откроет в Минске памятник основателю "Песняров"Сегодня в 09:24
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Владимиру Мулявину.
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев в Минске примет участие в открытии памятника основателю ансамбля "Песняры" Владимиру Мулявину. Скульптурная композиция станет подарком уральского региона, где родился певец, к 950-летию столицы Беларуси. Аналогичный памятник появился в Екатеринбурге рядом с ККТ "Космос" в 2014 году - в честь 45-летия группы, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
В эти дни Евгений Куйвашев находится в Минске с рабочим визитом. В ходе встречи с временным поверенным в делах Посольства РФ в Беларуси Вадимом Гусевым и торговым представителем РФ в Беларуси Константином Артюшиным он обозначил ключевые направления сотрудничества между Свердловской областью и республикой.
"Средний Урал - один из флагманских регионов России, крупный индустриальный и деловой центр. Среди наших внешнеэкономических партнеров Беларусь занимает 13 место в целом и второе место среди партнеров в рамках СНГ, уступая лишь Казахстану. К стратегическим направлениям сотрудничества мы относим энергетику, машиностроение, здравоохранение, медицинскую и фармацевтическую промышленность. Перспективной видится сфера высоких технологий и автоматизации", - отметил глава региона.
Также Евгений Куйвашев намерен обсудить восстановление прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Минском, прерванное несколько лет назад. Временный поверенный в делах Посольства РФ в Республике Вадим Гусев поддержал эту инициативу.
"Свердловскую область и Республику Беларусь связывают надежные торгово-экономические отношения. Сотрудничество проходит в активном ключе. Вопрос восстановления прямого рейса между Минском и вашим регионом нужно ставить сегодня в полный рост", - считает он.
На сегодня механизмы свердловско-белорусского партнерства крайне эффективны. Уральский турбинный завод поставил 20 паровых турбин для электростанций Республики - это 60% парка турбин в стране. "Синара – Транспортные машины" и БелАЗ работают над внедрением дизельных двигателей нового поколения на платформы карьерных самосвалов. Уральский оптико-механический завод и белорусский "Интеграл" выпускают на совместном предприятии аппараты искусственной вентиляции легких.
Особое направление сотрудничества связано с аграрно-промышленным сектором. Министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев встретился с главой Минсельхоза Беларуси Леонидом Заяцем и посетил предприятия, производящие сельхозтехнику. Он высоко оценил качество их продукции и отметил, что техника может найти достойное применение в хозяйствах Среднего Урала.
Взаимный товарооборот Свердловской области и Белоруссии в 2016 году составил около 200 миллионов долларов. За первые пять месяцев текущего года двусторонняя торговля выросла на 31%, товарооборот достиг 98 миллионов долларов.
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