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Свердловский министр проверит "Бухту Квинс"Сегодня в 11:32

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После митинга обманутых пайщиков.

Глава Минстроя Свердловской области Михаил Волков решил лично проверить, как строится коттеджный поселок «Бухта Квинс». 18 августа он намерен посетить стройплощадку, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам сотрудников пресс-службы, министр собирается осмотреть квартиры, которые застройщик планирует в ближайшие месяцы передать пайщикам, а также обсудит с инвестором объекта и собственником земельного участка вопросы инфраструктурного обустройства поселка.

"Бухта Квинс" — один из самых скандальных долгостроев Екатеринбурга. Он начал строиться еще в 2008 году, но спустя три года был заморожен. Как ранее сообщало "Уралинформбюро", пайщики вложили в проект около 150 миллионов рублей, треть из которых впоследствии бесследно исчезли. Общий ущерб пайщиков оценивается в 57 миллионов рублей.

В конце 2016-го организаторам строительства "Бухты Квинс" - барду Александру Новикову и экс-замминистру экономики Свердловской области Михаилу Шилиманову были предъявлены обвинения в мошенничестве. До настоящего времени они находятся под подпиской о невыезде.

На этой неделе второй отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области предъявил окончательное обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) официальному руководителю проекта Ларисе Ассоновой и Михаилу Шилиманову. Как ожидается, аналогичное будет предъявлено и Новикову.

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