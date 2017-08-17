"Военную" школу №84 на Вторчермете распустили по домамСегодня в 12:04
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На сентябрь.
Ученики школы №84, расположенной в 19-м военном городке Екатеринбурга, в сентябре будут учиться дома. Об этом родителям школьников сообщила руководитель учебного заведения на общешкольном собрании 16 августа 2017 года.
"Школу не принимают в эксплуатацию. Она находится не то, что в плачевном, а в аварийном состоянии. Дети будут сидеть дома на дистанционном образовании", - рассказала "Уралинформбюро" мама одного из школьников Ирина.
По ее словам, утверждать, что в конце сентября ученики приступят к занятиям, директор школы не берется. Фронт работ очень большой. Например, в столовой обрушился потолок – его начали восстанавливать.
"Смета на строительные работы находится в КРУ (контрольно-ревизионное управление администрации Екатеринбурга – прим. ред.) на проверке. Только после нее начнутся ремонтные работы", - уточнила Ирина.
Родители учеников уже давно пытаются "выбить" ремонт школы - хоть из кого-нибудь. Весной текущего года они даже направили письмо президенту РФ. Одна из проблем в распределении прав и обязанностей между муниципалитетом и Центральным военным округом.
"Борьба между министерством обороны и министерством образования длится годы – так нам говорят. Хотя военные и передали школу, земля под ней по-прежнему находится в их собственности. А потому минобраз не может тратить средства на ремонт учебного заведения", - отмечают родители.
Представители Центрального военного округа сообщили "Уралинформбюро" о том, что школа передана в ведение администрации Екатеринбурга, которая должна ее ремонтировать. В отделе образования Чкаловского района подтвердили информацию о предстоящем ремонте и заявили, что 1 сентября школа откроется.
Теперь уже понятно, что двери учебного заведения останутся закрытыми. По неофициальной информации, Минобороны обещает решить проблему школы №84.
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