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Motorola научила экраны смартфонов регенерироватьСегодня в 11:54

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"Залечивая" повреждения.

Компания Motorola Mobility (входит в Lenovo Group) запатентовала смартфон с самовосстанавливающимся дисплеем. Ему не страшны трещины и мелкие механические повреждения, пишет интернет-портал SlashGear.

Технология построена на применении тепла, излучаемого гаджетом. Его вполне хватает на то, чтобы в нужной зоне расплавить пластик или полимерное стекло, из которых чаще всего изготавливают экраны телефонов, и дать трещинам "затянуться".

Также новинка способна самостоятельно определять характер повреждений экрана и уведомлять о них владельца. Пользователь может и собственноручно выбрать требующую ремонта зона и начать ее "лечение". Для этого достаточно указать область регенерации и обвести ее пальцем, передает "Уралинформбюро".

Однако смартфон бессилен перед масштабными повреждениями - если стекло сильно разбито или скол очень большой.

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