Руководителя искали 9 месяцев.

Госохотуправление по Тюменской области возглавил Василий Щепелин. Приказ о его назначении был накануне подписан главой региона Владимиром Якушевым. К исполнению обязанностей новый руководитель ведомства приступил с 17 августа.

Экс-начальник управления Александр Матыченко был уволен в ноябре 2016 года за неудовлетворительные результаты работы. Все это время Госохотуправлением в ранге заместителя руководил Алексей Охрименко.

Василия Щепелина в Тюменской области знают как бывшего директора городского отделения ФГУП "Ростехинвентризация". БТИ он возглавлял с 2004 по 2016 годы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора.