В честь Покрова Божией Матери.

Екатеринбургской епархии разрешили межевание земли на Вторчермете под новый храм: в квартале улиц Ферганская - Агрономическая - Санаторная и Патриса Лумумбы.

Соответствующий приказ размещен на сайте министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской епархии, храм будет возведен в честь Покрова Божьей Матери.

Сейчас в указанном квартале улиц разбит сквер, в котором отдыхают жители окрестных многоэтажек. В 300 метрах от него располагается скандально известный интернат на Ляпустина.