Один застрял в решетке.

16 августа 2017 года окрестности челябинской "Арена "Трактор" напоминали испанскую провинцию с традиционным забегом быков. Правда, в отличие от энсьерры не люди убегали от быка, а он – от людей.

На агровыставку в столицу Южного Урала съехалось много участников. Когда из прицепа грузовика начали выводить племенного быка, он устроил побег. Погоня вскоре увенчалась успехом – животное поймали и отправили в стойло, сообщает "Уралинформбюро".

Его сородич хотел бы составить ему компанию, но при транспортировке просунул голову между металлическими прутьями клетки и крепко застрял. Из плена быка высвобождали спасатели с помощью спецоборудования.

Видео: "Чрезвычайные Новости" / youtube.com