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ТОП-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:25

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По версии "Уралинформбюро".

1. Скорбящая Барселона

13 человек погибли, еще 113 получили ранения во время теракта в Барселоне вечером 17 августа. Белый фургон проехал более полукилометра по оживленной улице Рамбла, давя людей на своем пути.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - прим.ред.). Водителя фургона - Дрисса Окабира - задержали, его подельник убит.

Спустя некоторое время террористы попытались повторить барселонскую атаку в прибрежном каталонском городе Камбрильс. Все пятеро нападавших были уничтожены.

2. Электроциклы от "Калашникова"

Полицейским добавят мобильности, причем в пользу экологии. Концерн "Калашников" готов пересадить стражей порядка на электроциклы, на базе "Ижа". Первые образцы уже протестировали московские сотрудники МВД.

Максимальная мощность электроциклов составляет 15 киловатт. Одной зарядки аккумуляторов хватает на 150 километров пробега.

Официальная презентация экологически чистых "Ижей" пройдет на форуме "Армия-2017". Он состоится 22-27 августа в подмосковной Кубинке.

3. И меди блеск...

19 августа на Площади 1905 года в Екатеринбурге можно будет увидеть шикарные выступления участников V Международного фестиваля духовых оркестров. Свое мастерство в День города покажут мэры провинции Тироль (Австрия), старшеклассницы из Тайбэя, оркестр акимата города Астана (Казахстан), "Тагил-Бэнд", шоу барабанов "Чувство ритма" и другие. Взоры порадует выступление мажореток.

4. Для атмосферы

Морские пехотинцы ВС США провели учения, имитирующие третью мировую войну с Россией. На полигоне Кэмп Лежен (Северная Каролина) были возведены несколько глинобитных домов с соломенными крышами, а также расставлены пальмы и фигурки ослов.

Весь этот реквизит обозначал "раздираемую войной" деревушку в Восточной Европе на границе с РФ. Для пущего антуража созвали русскоговорящую массовку и развесили вывески на русском.

На кадрах видно, как морпехи прочесывают поселение под крики "Спасите!", "Помогите нам!", "Убили кого-то". В одном из домов в конце ролика звучит песня Земфиры "Искала".

5. Дух Лося

В шведской провинции Вермланд в объектив попал Дух Лося - так местные жители называют абсолютно белых сохатых.

Подобные животные встречаются крайне редко - примерно 1 на 3000 лосей. Необычная окраска объясняется генетической мутацией, а не альбинизмом.

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