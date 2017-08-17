Но без смога.

Свердловскую область на пять дней окутал смог. Соответствующее предупреждение выпустило Уральское УГМС.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-служба управления, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере метеоусловия продержатся до 20.00 21 августа 2017 года.

Грядущий уик-энд на Среднем Урале будет теплым. 18 августа столбики термометров поднимутся 22 градуса выше нуля, 19-20 августа воздух прогреется до плюс 24 градусов. Местами ожидаются небольшие дожди.

В Екатеринбурге в пятницу осадков не будет, днем - до плюс 19. В субботу отмечать День города придется под аккомпанемент небольшого дождя, градусники покажут до плюс 22 градусов. На пару градусов теплее окажется воскресенье.