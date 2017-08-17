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В екатеринбургском Академическом пройдет фестиваль ипотекиСегодня в 14:01

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Застройщик объявит спеццены на готовые квартиры.

19 августа в Академическом районе Екатеринбурга развернется фестиваль #Добрососедство. Он станет одной из самых масштабных и разноплановых площадок Дня города.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "РСГ-Академическое" (входит в федеральную ГК "КОРТРОС"), в рамках праздника будет создана огромная детская зона. Маленьких горожан ждут батутный парк, контактный зоопарк, онлайн-театр, мега-раскраска, многочисленные развивающие игры и конкурсы. Главным событием станет массовый запуск нескольких сотен воздушных змеев, участником разноцветного флешмоба может стать любой желающий. Также у екатеринбуржцев появится возможность пройти фотоквест по району и выиграть гироскутер.

В рамках фестиваля ипотека застройщик объявит специальные ценами на готовые квартиры. Выгода при покупке может составить до 390 000 рублей. Покупателей жилья с ипотекой "Газпромбанка" ждет дополнительная скидка 1%.

Завершающим аккордом мероприятия станет концерт. Хэдлайнерами станут известные рок-группы Trubetskoy и "Ногу Свело!", которые выступят с лучшими хитами и новыми песнями.

"Мы много раз играли в Екатеринбурге, но ни разу не были в Академическом районе. Судя по фото, это очень яркая локация. Надеемся, что и публика будет такой же, – прокомментировал Макс Покровский, лидер группы "Ногу Свело!".

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